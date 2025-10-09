Porte aperte alla Roche A lezione di biotecnologie

Roche apre le porte agli universitari, nel campus del colosso farmaceutico, a Monza, gli studenti incontrano professionisti per toccare con mano le future carriere. Terza edizione della giornata dell’orientamento in azienda organizzata in occasione della European Biotech Week 2025. Il comparto secondo Assobiotec, ramo di Federchimica che si occupa del settore, in Italia vale oltre 47,5 miliardi di euro, il 2,23% del Pil, e ricopre un ruolo sempre più centrale per l’economia nazionale. Con 4.888 imprese concentrate al Nord (73% del valore prodotto, 48% delle aziende) e circa 80mila addetti tra Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, il segmento è in grado di trasformare sanità, agricoltura, industria e ambiente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Porte aperte alla Roche. A lezione di biotecnologie

In questa notizia si parla di: porte - aperte

Varese, il liceo Frattini avrà la sua palestra: porte aperte anche alle società

Basket serie A2 | Libertas, inizia la stagione: il 13 agosto allenamento a porte aperte in via Pera

Tornano le giornate Fai d’Autunno: porte aperte alla Villa di Giuseppe Verdi

Porte aperte a studenti e docenti della facoltà di Architettura. Il piano: le strutture aziendali saranno valorizzate - facebook.com Vai su Facebook

Giovedì 9 porte aperte al Crai Sport Center ? I rossoblù giocheranno una partita in famiglia con l’U20 di mister Pisano: l’appuntamento è alle ore 16, cancelli aperti dalle 15, ingresso da via Sa Ruina. Qui i dettagli: https://cagliaricalcio.com/news/giovedi-9-po - X Vai su X

Proxima Music riparte con una settimana di lezioni a porte aperte - Il nuovo anno della scuola di musica aretina prenderà il via da martedì 7 gennaio con la ripresa dei corsi Arezzo, 3 gennaio 2025 – Una settimana a porte aperte dedicata alla scoperta della musica e ... Da lanazione.it

Porte Aperte Festival, 10 anni tra musica scrittura e comics - Le dinamiche di genere e l'inclusività, i rapporti tra le generazioni, le pari opportunità e il bisogno di cultura e creatività come strumenti per superare le divisioni: sono i temi al centro di Paf - Segnala ansa.it