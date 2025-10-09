Poppi | furgone esce di strada e finisce in un fosso

Incidente stradale oggi pomeriggio, 9 ottobre 2025, in provincia di Arezzo. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Strada Regionale "SR70" dove un furgone camperizzato è uscito dalla sede stradale, finendo nel fosso L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Poppi: furgone esce di strada e finisce in un fosso

