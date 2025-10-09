pop up chocoviar venchi celebra il cioccolato in piazza gae aulenti

Milano, 9 ottobre 2025 – Venchi, il brand italiano del cioccolato, inaugura il pop-up Chocoviar in piazza Gae Aulenti a Portanuova a Milano, aperto dall’11 al 19 ottobre. Questa installazione esclusiva è pensata per celebrare i cioccolatini più iconici e per far vivere un’esperienza sensoriale attraverso texture sofisticate, ripieni irresistibili e sapori avvolgenti. Il design esterno del pop-up, di colore rosa, si ispira al packaging del nuovo Chocoviar Lampone ed è progettato per accogliere e accompagnare i visitatori in un viaggio immersivo dedicato al mondo del cioccolato, dove verrà raccontata la storia di Venchi per la sua creatività e tradizione, in continua evoluzione dal lontano 1878. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

