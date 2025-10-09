Ponti storici | rimossi tronchi e detriti

Tra lunedì e martedì il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza ha rimosso i tronchi e i rami accumulatisi tra le campate del Ponte delle Catene e del Ponte in Pietra a seguito della piena del Lambro provocata dalle intense piogge delle scorse settimane. Il primo giorno sono stati asportati tre grossi tronchi che ostruivano una campata del Ponte delle Catene. Mediante un camion dotato di ragno si è provveduto dapprima a prelevare il materiale di risulta rimasto incagliato, dopodiché una squadra composta da operai specializzati ha sezionato i tronchi che infine sono stati estratti dal greto del fiume. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ponti storici: rimossi tronchi e detriti

In questa notizia si parla di: ponti - storici

8 OTTOBRE – ore 21:00 – ALE PONTI live BoPo – Ponteranica Un viaggio nelle radici del blues con Ale Ponti, chitarrista e cantante tra i più apprezzati del panorama italiano. Finalista all’International Blues Challenge di Memphis, Ale ha suonato in fe - facebook.com Vai su Facebook

Ponti storici: rimossi tronchi e detriti - Costruito nel 1820, sempre su progetto dell’architetto Canonica, si sviluppa in due campate su archi ribassati, e non è solo un ... Segnala ilgiorno.it

Monza, pulizia dei ponti sul Lambro nel parco: rimossi rami e tronchi - Le piogge hanno trasportato da monte rami e tronchi che lunedì 6 e martedì 7 ottobre sono stati rimossi anche tra le campate del Ponte delle Catene e del Ponte in ... Come scrive msn.com