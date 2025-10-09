Pontecagnano Faiano soppressione dell’auto medica | sollecito del Sindaco Lanzara al Direttore dell’ASL territoriale
Nelle scorse ore i capigruppo di maggioranza e minoranza si sono riuniti per decidere, unanimamente e responsabilmente, la strada da seguire per accompagnare l'Asl nella risoluzione della paventata soppressione dell'auto medica a Pontecagnano Faiano. Un problema di cui si era fortemente discusso nei giorni scorsi, quando la notizia era stata diffusa, destando preoccupazione ed allarmismo. Prontamente, il Sindaco Giuseppe Lanzara ha scritto al Direttore dell'Asl territoriale Gennaro Sosto al fine di sollecitare.
In questa notizia si parla di: pontecagnano - faiano
