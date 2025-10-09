Poliziotti fermano 25enne e gli trovano dosi di cocaina nelle mutande | scatta l' arresto

Palermotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Con questa accusa la polizia ha arrestato in flagranza un 25enne palermitano. In azione i Falchi della Squadra mobile, che hanno sottoposto a un controllo il giovane mentre era in transito in via Perpignano in sella a uno scooter.Nel corso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

