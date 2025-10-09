Polizia Municipale di Cava de' Tirreni la denuncia di Senatore Meridione Nazionale | Agenti in ufficio
Una "immediata verifica" sulla gestione del personale del Comando di Polizia Municipale di Cava de' Tirreni. È quanto chiede l'avvocato Alfonso Senatore, che segnala una presunta irregolarità nell'impiego degli agenti, con un numero eccessivo di unità destinate a mansioni d'ufficio senza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: polizia - municipale
Emergenza incendio a Nocera, Fp Cgil: "Determinante il pronto intervento delle agenti della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco"
San Vincenzo | Ombrelloni e lettini lasciati in spiaggia per 'occupare' il posto, scatta il blitz della polizia municipale
Assunti nuovi agenti di polizia municipale, Csa: "E' positivo, ma ora si guardi al futuro"
?MESSINA Auto Della polizia municipale fuori strada in galleria Leggi l’articolo, link nel primo commento #messina #catania #sicilia - facebook.com Vai su Facebook
Cava de’ Tirreni, sequestrata area privata trasformata in discarica abusiva - All’interno del fondo era custodito anche un cane che, pur nutrito, viveva in condizioni precarie tra i rifiuti. Da agro24.it
Cava de' Tirreni, anziano massacrato in villa: «Lotta tra le vita e la morte» - Resta in terapia intensiva l'anziano 77enne, aggredito brutalmente lunedì pomeriggio mentre stava giocando a carte nei giardini della villa comunale Falcone Borsellino. Riporta ilmattino.it