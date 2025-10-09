Politano out | Conte valuta Neres Lang e l’opzione Spinazzola
Il Napoli dovrà fare a meno di Matteo Politano almeno fino al big match contro l’Inter . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Politano: «Napoli come una seconda casa. Conte ci sta mettendo sotto, De Bruyne campione assoluto»
Politano cuore Napoli: «È casa mia, spero di restare a lungo. Si vive come da nessun’altra parte. Su Conte…»
Brutte notizie per Conte: si ferma Politano nell’allenamento pomeridiano. Accusato un risentimento muscolare
Doppia tegola per Conte: lesione all'adduttore della coscia per Lobotka, per Politano lesione al gluteo. I tempi di recupero #napoli - X Vai su X
Napoli, doppia tegola per Conte: Lobotka out un mese, in dubbio Politano ? A 48 ore dalla vittoria contro il Genoa, in casa Napoli arrivano notizie tutt’altro che rassicuranti sul fronte infortuni. Antonio Conte dovrà infatti fare i conti con gli stop di Stanislav Lob - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Genoa, Lobotka e Politano out per infortunio. Le news - Poi, a inizio secondo tempo, un problema anche per Politano: anche per l'attaccante condizioni da valu ... Si legge su sport.sky.it
