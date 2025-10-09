Politano out | Conte valuta Neres Lang e l’opzione Spinazzola

Forzazzurri.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli dovrà fare a meno di Matteo Politano almeno fino al big match contro l’Inter . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

politano out conte valuta neres lang e l8217opzione spinazzola

© Forzazzurri.net - Politano out: Conte valuta Neres, Lang e l’opzione Spinazzola

In questa notizia si parla di: politano - conte

Politano: «Napoli come una seconda casa. Conte ci sta mettendo sotto, De Bruyne campione assoluto»

Politano cuore Napoli: «È casa mia, spero di restare a lungo. Si vive come da nessun’altra parte. Su Conte…»

Brutte notizie per Conte: si ferma Politano nell’allenamento pomeridiano. Accusato un risentimento muscolare

politano out conte valutaNapoli-Genoa, Lobotka e Politano out per infortunio. Le news - Poi, a inizio secondo tempo, un problema anche per Politano: anche per l'attaccante condizioni da valu ... Si legge su sport.sky.it

politano out conte valutaZhegrova, un mistero alla Juventus: solo 36 minuti tra Serie A e Champions League -   Brutte notizie per il Napoli: Stanislav Lobotka e Matteo ... Si legge su tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Politano Out Conte Valuta