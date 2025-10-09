Politano lesione al gluteo | rientro tra Torino e Psv

Gli esami strumentali hanno chiarito la natura dell'infortunio di Matteo Politano, uscito malconcio durante la gara.

Doppia lesione per Lobotka e Politano: lo slovacco fuori un mese, l’esterno due settimane

Infortuni Lobotka e Politano, il comunicato del Napoli: c'è lesione per entrambi

