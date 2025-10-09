Politano lesione al gluteo | rientro tra Torino e Psv

Forzazzurri.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli esami strumentali hanno chiarito la natura dell’infortunio di Matteo Politano, uscito malconcio durante la gara . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

politano lesione al gluteo rientro tra torino e psv

© Forzazzurri.net - Politano, lesione al gluteo: rientro tra Torino e Psv

In questa notizia si parla di: politano - lesione

Doppia lesione per Lobotka e Politano: lo slovacco fuori un mese, l’esterno due settimane

Doppia lesione per Lobotka e Politano: lo slovacco fuori un mese, l’esterno (almeno) due settimane

Infortuni Lobotka e Politano, il comunicato del Napoli: c'è lesione per entrambi

politano lesione gluteo rientroPolitano, lesione al gluteo: rientro tra Torino e Psv - Politano, lesione al gluteo: rientro tra Torino e Psv Gli esami strumentali hanno chiarito la natura dell’infortunio di Matteo Politano, uscito malconcio ... Come scrive forzazzurri.net

politano lesione gluteo rientroInfortunio Politano, Cds: "Due ipotesi per il suo rientro" - "Lesione distrattiva al gluteo destro": questo il responso degli esami strumentali sulle condizioni di Matteo Politano, ko contro il Genoa in campionato. Scrive tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Politano Lesione Gluteo Rientro