Le ultime sul recupero dell’esterno fedelissimo di Antonio Conte: i tempi di recupero sono finalmente chiari Un fulmine a ciel sereno per Antonio Conte. Questa è la sensazione in merito all’infortunio di Matteo Politano, uno degli uomini chiave della sua squadra, che si è fermato durante la recente sfida di campionato contro il Genoa. L’attaccante, sempre protagonista con la sua grinta e i suoi contributi difensivi, ha lasciato il campo con una smorfia di dolore, e gli esami medici hanno chiarito i tempi di recupero. Infortunio Politano, ecco i tempi di recupero. Il ko riguarda una lesione distrattativa al gluteo, che lo terrà lontano dal rettangolo verde per un periodo che, sebbene non lunghissimo, lascia un vuoto nella formazione partenopea. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Politano ko, ma quanto resterà fuori? La verità sulle sue condizioni