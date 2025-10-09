Policlinico parcheggi per disabili sempre occupati dalle altre auto | la denuncia e il report di una madre
Milano – Negli ultimi mesi le segnalazioni sono state diverse. La prima risale a luglio: "Quella volta ho deciso di scrivere all'Ufficio relazioni con il pubblico dell'ospedale, ma già in precedenti occasioni avevo riscontrato l'esistenza del problema. E ho continuato a riscontrarlo anche dopo. L'ultima volta è stata martedì, l'altro ieri, quando, al colmo della rabbia, ho cercato di ottenere spiegazioni dai responsabili dell'ospedale" fa sapere Giuseppina Rubbuano. Sì, perché quando ha scritto all'Urp ha ricevuto solo una " risposta automatica" nella quale si leggeva quanto segue: "Gentile utente, grazie per averci contattato: cercheremo di fornire un riscontro nel più breve tempo possibile.
Queste le condizioni del policlinico di Tor Vergata, ogni mattina, tranne qualche settimana durante il periodo estivo, la situazione è questa. Automobili parcheggiate ovunque, persino sugli spazi verdi, una distesa disordinata di lamiere che attanaglia uno dei p
"Policlinico, parcheggi per disabili sempre occupati dalle altre auto": la denuncia (e il report) di una madre - L'esasperazione di mamma Giuseppina Rubbuano dalla prima segnalazione a luglio all'ultima dell'altro ieri: "Ma dall'Ufficio Relazioni col Pubblico nessuna risposta".
