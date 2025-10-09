Milano – Negli ultimi mesi le segnalazioni sono state diverse. La prima risale a luglio: “Quella volta ho deciso di scrivere all’Ufficio relazioni con il pubblico dell’ospedale, ma già in precedenti occasioni avevo riscontrato l’esistenza del problema. E ho continuato a riscontrarlo anche dopo. L’ultima volta è stata martedì, l’altro ieri, quando, al colmo della rabbia, ho cercato di ottenere spiegazioni dai responsabili dell’ospedale” fa sapere Giuseppina Rubbuano. Sì, perché quando ha scritto all’Urp ha ricevuto solo una “ risposta automatica” nella quale si leggeva quanto segue: “Gentile utente, grazie per averci contattato: cercheremo di fornire un riscontro nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Policlinico, parcheggi per disabili sempre occupati dalle altre auto”: la denuncia (e il report) di una madre