Pogacar | Pronto per il quinto Lombardia di fila ma inizio a sentirmi un po' vecchio

Sabato l’iridato cerca un’altra impresa: "Evenepoel è fortissimo, ma non sarà un testa a testa: sarebbe riduttivo e poco rispettoso verso gli altri corridori. A 27 anni sento l'arrivo delle nuove generazioni: il nostro sport si sta evolvendo, sarà uno spettacolo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pogacar: "Pronto per il quinto Lombardia di fila, ma inizio a sentirmi un po'... vecchio"

Pogacar pronto al raddoppio: al Mondiale in Ruanda anche la cronometro

La carica di Pogacar: "Questo Mondiale è storico, lo sento dentro di me. Sono pronto"

Tadej Pogacar è pronto a togliere la corona a Fausto Coppi al Giro di Lombardia in programma domenica 12 ottobre. Lo sloveno è reduce da 4 edizioni consecutive vinte, proprio come il Campionissimo, ma se dovesse trionfare anche in questa sarebbe l’unic - facebook.com Vai su Facebook

Evenepoel pronto a sfidare ancora Pogacar: «Domani mi aspetto una corsa più aperta del mondiale. I percorsi? Credo abbiano esagerato...» #EuroRoad2025 #Ciclismo https://tuttobiciweb.it/article/1759526290… - X Vai su X

