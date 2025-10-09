pochi infermieri ma si cerca un podcaster

Mancano infermieri, ma si cerca un social media manager e podcaster per la sanità pubblica lecchese. Il compenso è di 30 euro lordi all’ora per 20 ore settimanali per 12 mesi lavorativi, cioè per 48 settimane: a conti fatti è previsto il pagamento di 28.800 euro lordi. Sul sito dell’Asst di Lecco, è stato pubblicato un avviso di selezioni di un libero professionista per la creazione di un podcast e la gestione dei social. Il ritratto, molto preciso, dell’aspirante social media manager è: laureato con laurea magistrale umanistico sociale, meglio se con un master o un dottorato, 5 anni di esperienza nell’ambito della comunicazione e editoria, anche in pensione purché non abbia più di 72 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

