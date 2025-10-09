Pochi infermieri ma si cerca un podcaster
Mancano infermieri, ma si cerca un social media manager e podcaster per la sanità pubblica lecchese. Il compenso è di 30 euro lordi all’ora per 20 ore settimanali per 12 mesi lavorativi, cioè per 48 settimane: a conti fatti è previsto il pagamento di 28.800 euro lordi. Sul sito dell’Asst di Lecco, è stato pubblicato un avviso di selezioni di un libero professionista per la creazione di un podcast e la gestione dei social. Il ritratto, molto preciso, dell’aspirante social media manager è: laureato con laurea magistrale umanistico sociale, meglio se con un master o un dottorato, 5 anni di esperienza nell’ambito della comunicazione e editoria, anche in pensione purché non abbia più di 72 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: pochi - infermieri
Sanità, rapporto Gimbe: “Troppi medici e pochi infermieri, si rischia il collasso strutturale”
Tante le criticità messe in luce dalla Fondazione Gimbe: pochi infermieri, ritardi nel Pnrr su case e ospedali di comunità. Persi 13 miliardi di euro. E al Mezzogiorno l’aspettativa di vita resta inferiore di tre anni alla media nazionale - facebook.com Vai su Facebook
Fondazione Gimbe: "Troppi medici e pochi infermieri, si sta smantellando la sanità pubblica" - X Vai su X
Pochi infermieri ma si cerca un podcaster - Mancano infermieri, ma si cerca un social media manager e podcaster per la sanità pubblica lecchese. Come scrive ilgiorno.it
La crisi. Pochi, malpagati, stanchi: l'emorragia degli infermieri - Pochi, malpagati, sempre più propensi a lasciare la professione e con un numero di candidati alla sostituzione che diventa ogni anno più esiguo: la professione infermieristica è in crisi e, dato più ... Segnala avvenire.it