C on la quinta puntata di X Factor 202 5 si è concluso l'ultimo appuntamento con i bootcamp del music show Sky Original prodotto da Fremantle. Il mosaico dei possibili talenti ha iniziato a prendere forma: tutti bravini, corretti e volenterosi ma i talenti puri sono pochissimi. Per fortuna, qualche felice eccezione: Piercesare Fagioli (che si prende giustamente l'X Pass di Francesco Gabbani ), Alessandro Tomasi, Layana Oriot, gli Abat-Jour e i Nelav. Pochi screzi e nessun litigio tra i membri della giuria, che hanno oscillato tra noia e sincera commozione. Giorgia è sempre più brava a condurre: gentile, affettuosa, precisa come una vera padrona di casa.

© Iodonna.it - Pochi brividi sul palco: Francesco Gabbani ha usato il suo X Pass per "Pierci" il migliore della puntata