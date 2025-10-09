Pochi brividi sul palco | Francesco Gabbani ha usato il suo X Pass per Pierci il migliore della puntata
C on la quinta puntata di X Factor 202 5 si è concluso l’ultimo appuntamento con i bootcamp del music show Sky Original prodotto da Fremantle. Il mosaico dei possibili talenti ha iniziato a prendere forma: tutti bravini, corretti e volenterosi ma i talenti puri sono pochissimi. Per fortuna, qualche felice eccezione: Piercesare Fagioli (che si prende giustamente l’X Pass di Francesco Gabbani ), Alessandro Tomasi, Layana Oriot, gli Abat-Jour e i Nelav. Pochi screzi e nessun litigio tra i membri della giuria, che hanno oscillato tra noia e sincera commozione. Giorgia è sempre più brava a condurre: gentile, affettuosa, precisa come una vera padrona di casa. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: pochi - brividi
Questo ottobre festeggia Halloween a Fiabilandia: una giornata piena di sorprese, risate e brividi… ma solo quelli divertenti, a pochi minuti dal nostro camping! Per gli ospiti di Camper Park Rimini è riservata una tariffa speciale: ? Adulti €20 (invece di €25) - facebook.com Vai su Facebook
Francesco Paolantoni, chi è la compagna Paola? “Viviamo in città diverse”/ Pochi giorni fa il ricovero - Con la compagna Paola ora una storia a distanza Amatissimo comico e attore, Francesco Paolantoni è da ... Come scrive ilsussidiario.net