"La decisione di sollevare Mercanti è stata presa ascoltando tutti. Il mercato? Se servirà intervenire, non ci tireremo indietro". Parole di Paolo Pochetti, direttore generale della Civitanovese, a margine del cambio di guida tecnica, con la panchina passata da Andrea Mercanti a Daniele Marinelli. Pochetti tiene a precisare che "dal punto di vista umano, si è trattato di una scelta molto sofferta e travagliata. Infatti – afferma il dirigente milanese – ringrazio pubblicamente Mercanti perché mi ha permesso di conoscere la realtà locale, portandomi in giro per Civitanova e presentandomi tante persone.

Pochetti sull'esonero di Mercanti: "Civitanovese, serviva una sterzata"