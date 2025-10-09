Pneumologia Fi | Sbagliato ridurre i posti letto nel momento più critico dell’anno

Ilpiacenza.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forza Italia Piacenza ringrazia «i coraggiosi 19 infermieri per avere scritto e divulgato tramite lettera ciò che sta facendo la direzione dell’Ausl: ridurre il personale ed i posti letto del reparto pneumologiaunità terapia intensiva respiratoria, (Utir), proprio nel periodo più critico. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pneumologia - sbagliato

Pneumologia, la lettera degli infermieri “No alla riduzione di posti letto e personale” - Una lettera firmata da gruppo di infermieri del reparto di Pnuemologia e Unità terapia intensiva dell'ospedale di Piacenza per contestare la scelta di ... Riporta piacenzasera.it

Cerca Video su questo argomento: Pneumologia Fi Sbagliato Ridurre