Pneumatici online il business vale 2,5 miliardi | come cambia il mercato italiano nel 2025 

Il mercato degli pneumatici sta vivendo una rivoluzione digitale senza precedenti, con le vendite online che nel 2024 hanno toccato quota 2,5 miliardi di euro e una crescita del 15% rispetto all’anno precedente. Un cambiamento epocale che vede il 60% delle transazioni spostarsi sul web, ridisegnando completamente le abitudini d’acquisto degli automobilisti italiani. Dietro questi numeri si nasconde una trasformazione profonda: dal gommista di fiducia sotto casa al click & collect digitale, passando per pneumatici intelligenti e sostenibilità ambientale, il settore delle gomme auto si prepara ad affrontare le sfide del 2026 con un volto completamente nuovo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

