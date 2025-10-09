Plusvalenze Napoli | non ci sarà un nuovo processo sportivo caso archiviato
Napoli, nessun processo sportivo: perché il caso plusvalenze Napoli è già stato archiviato. Intercettazioni, titoli a effetto, paragoni con il caso Juventus. Il polverone sollevato attorno all’affare Osimhen mira a creare allarme, ma la realtà dei fatti è una sola, chiara e definitiva: non ci sarà alcun nuovo processo sportivo per il Napoli. La Procura della FIGC, guidata da Giuseppe Chinè, ha già esaminato le carte e non ha trovato elementi sufficienti per riaprire il caso. Vediamo perché. 1. La Giustizia Sportiva ha Già Deciso (e Archiviato). Questo è il punto focale che chiude ogni discorso. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
Caso plusvalenze, bomba su Napoli e Juventus: la verità su Osimhen
Plusvalenze, non è ancora finita: nuova bufera Napoli-Juventus
Napoli, De Laurentiis in udienza a Roma per le presunte plusvalenze fittizie su Osimhen e Manolas
Plusvalenze, le differenze tra Napoli e Juventus: perché la giustizia sportiva non ha riaperto il caso Osimhen - Ecco perché la Procura Figc non è intervenuta, come nell'inchiesta Prisma della Juve. Come scrive sport.virgilio.it
Plusvalenze Osimhen: le prove. Ma la Procura non riapre. Il Napoli si difende: "Trattativa normale" - Per Chiné però non è abbastanza: la chat non è “prova schiacciante” ... Riporta tuttosport.com