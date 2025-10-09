Plusvalenze Napoli, Corbo (Tuttosport) analizza: «I tifosi della Juventus hanno il diritto a certe risposte». Tutti i dettagli La decisione di non riaprire il processo sportivo sul Napoli per il caso Osimhen non sorprende, ma, come sottolinea Cristiano Corbo nell’editoriale di Tuttosport, «non bisogna smettere di porsi certe domande. O almeno di pretendere dei perché, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Plusvalenze Napoli, Corbo (Tuttosport): «I tifosi della Juve hanno il diritto a certe risposte. Perché due pesi e due misure?»