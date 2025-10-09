Plusdotazione Fondazione Roma Litorale e le scuole in campo per la diagnosi precoce
Ostia, 9 ottobre 2025 – Un corso, tra i primissimi casi in Italia, destinato agli insegnanti delle scuole del X Municipio di Roma, per riconoscere in maniera precoce alunni plusdotati ed evitare di adottare strumenti non idonei alle loro caratteristiche. La Fondazione Roma Litorale Ets, ente che da ormai 45 anni si occupa di fragilità del neurosviluppo e patologie rare, scende in campo per s ostenere i ragazzi ‘gifted’, con un quoziente intellettivo superiore alla media. “Negli ultimi anni – spiega il direttore generale della Fondazione, Stefano Galloni – si sono presentati nella nostra struttura molte famiglie di bambini plusdotati, con le diagnosi più disparate, spesso di disabilità grave, autismo o Adhd. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
