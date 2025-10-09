pluribus ora ha un teaser trailer ufficiale e fa davvero paura

Abbiamo sentito parlare per la prima volta di Pluribus nel lontano 2022, all'incirca nel periodo in cui Vince Gilligan lavorava ancora alla stagione conclusiva di Better Call Saul. Quando, nel settembre dello stesso anno, Apple si è aggiudicata il progetto con un ordine di due stagioni, tutto ciò che sapevamo era che lo showrunner di quella serie, e prima di Breaking Bad e X-Files, avrebbe collaborato di nuovo con la star di Better Call Saul Rhea Seehorn, per un "dramma ibrido". Onestamente, allora questa informazione ci bastava. Gilligan, Seehorn e quello che sembrava l'inizio di un nuovo genere erano un'ottima premessa. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

