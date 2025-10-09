PlayStation 6 | L’Intelligenza Artificiale mette fine ai Teraflop Secondo Sony

Mentre l’attuale generazione di console compie cinque anni, il futuro inizia a prendere forma. E, stando a quanto rivelato dai suoi stessi artefici, non assomiglierà per niente al passato. In un raro e affascinante video, Mark Cerny, la mente architettonica dietro al successo di PS5, e Jack Huynh di AMD, hanno svelato la filosofia che guiderà le prossime console Sony: addio alla “forza bruta”, benvenuta all’intelligenza artificiale integrata. Il messaggio è chiaro e suona come una svolta epocale: “Affrontare le sfide computazionali dei giochi moderni solo con la forza bruta semplicemente non è scalabile “. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net