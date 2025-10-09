Inter News 24 Platini: rivelazione shock dell’ex Juventus. La leggenda francese ha raccontato di un suo passaggio all’Inter saltato all’ultimo. Scopriamo la causa. Michel Platini, leggenda del calcio francese e vincitore del Pallone d’Oro, ha recentemente raccontato un interessante retroscena riguardante il suo possibile passaggio all’Inter. Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, l’ex calciatore ha ricordato come si svolse il suo trasferimento in Italia negli anni ’80, svelando dettagli inediti che coinvolgono anche i dirigenti bianconeri e il ruolo fondamentale di Giampiero Boniperti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Platini rivela un retroscena da non credere: «Sono stato ad un passo dall’Inter, ma l’affare saltò. Vi spiego perché»