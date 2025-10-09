Platini ribadisce sul possibile ritorno alla Juve | Magari lo prenderei in considerazione ma poi… E sui bianconeri ha detto questa cosa

Platini ribadisce sul possibile ritorno alla Juve: tutte le dichiarazioni della leggenda bianconera, ecco cosa ha detto. Un “no” secco, che spegne un sogno durato anni. Dal palco del Festival dello Sport di Trento, Michel Platini ha chiuso, forse definitivamente, le porte a un suo ritorno alla Juventus in veste dirigenziale. Intervistato da TMW, “Le Roi” ha parlato a 360 gradi del calcio di oggi, con la consueta classe e senza peli sulla lingua, spiegando perché il suo futuro non sarà a Torino. Alla domanda diretta su un suo possibile ritorno in bianconero, la risposta è stata netta. “No. Magari la prenderei in considerazione, ma non ci andrei”, ha affermato la leggenda francese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

