Platini può tornare alla Juve? Arriva l’annuncio della leggenda bianconera | queste parole non lasciano dubbi Ecco cosa può accadere

Platini può tornare alla Juve? Arriva l’annuncio della leggenda bianconera: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore. Un sogno che resterà tale. Michel Platini chiude, forse definitivamente, le porte a un suo possibile ritorno alla Juventus in veste dirigenziale. La leggenda bianconera, ospite acclamatissimo al Festival dello Sport di Trento, ha risposto con grande chiarezza a chi gli chiedeva di un suo futuro nel club che lo ha consacrato come uno dei più grandi di sempre. Le Roi” ha gelato le speranze dei tifosi che da anni sognano di rivederlo protagonista in bianconero, magari in un ruolo di prestigio al fianco della nuova dirigenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Platini può tornare alla Juve? Arriva l’annuncio della leggenda bianconera: queste parole non lasciano dubbi. Ecco cosa può accadere

Platini: "Del Piero? Il volto della Juve dopo di me. Tornare alla Juve? Vi voglio bene ma sarebbe complicato. Preferisco aiutare il calcio in altri modi" - Michel Platini è intervenuto sul palco del Festival dello Sport che si sta tenendo in questi giorni a Trento all'Auditorium Santa Chiara.

