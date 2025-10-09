Platini | Ero già dell' Inter poi l' Avvocato Fossi stato presidente Fifa la Var non ci sarebbe

Gazzetta.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Roi protagonista assoluto nella prima serata del Festival dello Sport: "Mi amavano anche gli avversari perché ho sempre rispettato il calcio. Le mie radici italiane? Il vostro Paese lo sto scoprendo ora, da turista". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Platini e la rivelazione: “Prima di andare alla Juve avevo firmato con l'Inter”

