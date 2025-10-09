Platini e la rivelazione | Prima di andare alla Juve avevo firmato con l' Inter

"È vero, avevo firmato con l’ Inter due anni prima di andare alla Juventus, ma le frontiere sono rimaste chiuse, perché in Italia gli stranieri non potevano arrivare. Quando la Juve è venuta a cercarmi, io sono stato rispettoso e ho chiamato l’Inter, li ho informati. Non conoscevo l’avvocato Agnelli quando mi ha cercato. Boniperti ha incontrato il mio agente, io ero libero. Avevo contatti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Platini e la rivelazione: “Prima di andare alla Juve avevo firmato con l'Inter”

In questa notizia si parla di: platini - rivelazione

Nuovo presidente Juve: Del Piero o Platini nomi reali per il futuro? La verità di Balzarini, ecco la rivelazione sul loro possibile ritorno in bianconero. Cosa ha detto

Rivoluzione Juventus: può tornare un grande ex come presidente Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, Gianluca Ferrero sembrerebbe destinato a mantenere la carica, ma per il futuro spuntano i nomi di Platini e Del Piero #Juventus #Platin - facebook.com Vai su Facebook

Platini e la rivelazione: “Prima di andare alla Juve avevo firmato con l'Inter” - "È vero, avevo firmato con l’ Inter due anni prima di andare alla Juventus , ma le frontiere sono rimaste chiuse, perché in Italia gli stranieri non ... Secondo msn.com

Platini: "Dissi ad Agnelli che ero stanco. Due anni prima avevo firmato con l'Inter, ma..." - Michel Platini ha raccontato alcuni retroscena sul suo addio alla Juventus e su un passaggio all'Inter sfumato ... Segnala ilbianconero.com