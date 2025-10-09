Platini duro contro il Var | Con me presidente non ci sarebbe i problemi sono altri

Nel corso dell'evento a lui dedicato al Festival dello Sport di Trento 2025, Michel Platini ha criticato l'introduzione del Var e il suo utilizzo nel calcio di oggi, lanciando una provocazione: "Con me come presidente oggi non esisterebbe. I problemi da risolvere sono altri.". Rivivi l'evento con la leggenda francese sul canale YouTube di Gazzetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Platini duro contro il Var: "Con me presidente non ci sarebbe, i problemi sono altri"

In questa notizia si parla di: platini - duro

"Nella mia carriera ho visto troppi ragazzi perdersi. Fenomeni veri, talenti puri, che a 15 o 16 anni smettevano di allenarsi. Io, invece, non ho mai mollato, lavoravo duro, giorno dopo giorno, con un sogno in testa: arrivare in alto. E quel sogno l’ho realizzato: so - facebook.com Vai su Facebook

Platini: "Tornare alla Juve? Ho già dato tutto, non si vive due volte la stessa storia d'amore" - Michel Platini ha allontanato l'ipotesi di un suo ritorno alla Juventus: "Se devo tornare (a ricoprire ruoli dirigenziali, ndr) è per fare qualcosa di buono per il calcio, per tutto il calcio, non per ... Secondo msn.com

Caos Uefa, Platini e Shevchenko contro Ceferin: "Mozione di sfiducia contro il presidente" - Se l'indiscrezione del quotidiano greco Superplus venisse confermata, lo scopriremo presto. Da tuttosport.com