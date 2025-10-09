Platini che emozione! Applauso infinito per il suo ingresso al Festival dello Sport di Trento

Gazzetta.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'accoglienza da vero. re! "Le Roi" Michel Platini viene accolto così al suo ingresso sul palco dell'Auditorium Santa Chiara di Trento durante la prima giornata del Festival dello Sport 2025.  Rivivi l'evento con la leggenda francese sul canale YouTube di Gazzetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

