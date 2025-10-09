Platini che emozione! Applauso infinito per il suo ingresso al Festival dello Sport di Trento
Un'accoglienza da vero. re! "Le Roi" Michel Platini viene accolto così al suo ingresso sul palco dell'Auditorium Santa Chiara di Trento durante la prima giornata del Festival dello Sport 2025. Rivivi l'evento con la leggenda francese sul canale YouTube di Gazzetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: platini - emozione
Lo sfogo di De Laurentiis dopo Napoli-Dnipro: “Platini, hai deluso milioni di napoletani” Era il 2015, semifinale di Europa League tra Napoli e Dnipro. Gli azzurri di Benítez furono eliminati tra mille polemiche arbitrali e, nel post partita, arrivò una delle sfuriate pi - facebook.com Vai su Facebook