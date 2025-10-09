Platini a tutto tondo sulla Juve | Yildiz? Nessuno mette un numero 10 sulle fasce Del Piero è stato un’immagine di questo club su Pogba…

Platini a tutto tondo sulla Juve: le dichiarazioni della leggenda bianconera, ecco cosa ha detto anche su Yildiz. Una lezione di calcio, una riflessione profonda sul ruolo più affascinante di questo sport: il numero 10. Dal palco del Festival dello Sport di Trento, la leggenda della Juventus, Michel Platini, ha parlato della prestigiosa maglia che fu sua, tracciando un solco tra il passato e il presente e lanciando una stoccata, neanche troppo velata, sull’utilizzo del suo erede in bianconero, Kenan Yildiz. “Le Roi” ha ripercorso la linea di successione della “sua” maglia, incoronando Alessandro Del Piero come un degno erede (“un grande giocatore, un’immagine della Juventus”) e declassando Paul Pogba a semplice centrocampista, pur con “una bella tecnica”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Platini a tutto tondo sulla Juve: «Yildiz? Nessuno mette un numero 10 sulle fasce. Del Piero è stato un’immagine di questo club, su Pogba…»

