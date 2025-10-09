Pizzerie storiche di Napoli | nel libro curato da Luciano Pignataro un viaggio nell’anima della città

“Le Pizzerie Storiche di Napoli. Viaggio nell’Anima della Città”: è il titolo del libro curato dal giornalista-gastronomo Luciano Pignataro che sarà presentato (lunedì 13 ottobre, alle ore 11,30) – peesente il rettore dell’Università Federico II, Matteo Lorito – nella chiesa di Sant’Antoniello in piazza Bellini, chiesa di proprietà dell’ateneo napoletano che ne ha curato il restauro e che apre al pubblico proprio in quest’occasione. Nell’anno in cui la città festeggia i suoi primi 2.500 anni di storia, undici giornalisti specializzati, hanno deciso di raccontare 23 pizzerie storiche napoletane nelle quali la tradizione si tramanda di generazione in generazione da decenni, a volte da oltre due secoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

