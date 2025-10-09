Pizzaballa | strada pace lungama fiducia

14.00 "Strada verso pace è lunga ma bisogna cominciare in qualche modo. La liberarazione di ostaggi e prigionieri, il ritiro iniziale dell'esercito israeliano da Gaza, danno quella fiducia necessaria per continuare".Così il patriarca di Gerusalemme,card.Pizzaballa,commenta l'accordo sul piano di pace di Trump. "Questa prima fase ne aprirà altre e creerà un clima che aiuterà anche nella distribuzione degli aiuti. Tornare alla normalità, alla vita ordinaria non si potrà ancora perché la situazione è disastrosa ma è necessario cominciare". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it