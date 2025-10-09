Pizzaballa | strada pace lungama fiducia
14.00 "Strada verso pace è lunga ma bisogna cominciare in qualche modo. La liberarazione di ostaggi e prigionieri, il ritiro iniziale dell'esercito israeliano da Gaza, danno quella fiducia necessaria per continuare".Così il patriarca di Gerusalemme,card.Pizzaballa,commenta l'accordo sul piano di pace di Trump. "Questa prima fase ne aprirà altre e creerà un clima che aiuterà anche nella distribuzione degli aiuti. Tornare alla normalità, alla vita ordinaria non si potrà ancora perché la situazione è disastrosa ma è necessario cominciare". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: pizzaballa - strada
Gaza, Card. Pizzaballa: “Vedo spiragli ma la strada è lunga. Servono elezioni”
Gaza, Card. Pizzaballa: “Due anni laceranti. Vedo spiragli ma strada in salita”
#Tg2000 - #Gaza, Card. #Pizzaballa: “Due anni laceranti. Vedo spiragli ma strada in salita” #7ottobre #Tv2000 #Israele #Hamas #Netanyahu #MedioOriente @tg2000it - X Vai su X
#TG2000 - “Vedo più la stanchezza della guerra che la voglia di concluderla. Vedo alcuni spiragli, più di prima. La strada è ancora molto lunga, è molto insidiosa, è tutto distrutto, tutto da costruire, non soltanto nelle infrastrutture, ma anche nel tessuto umano. - facebook.com Vai su Facebook
Il cardinale Pizzaballa: "L'accordo su Gaza una bella notizia, strada verso la pace è lunga" - Il patriarca latino di Gerusalemme commenta l'intesa tra Israele e Hamas: "Ci danno la fiducia necessaria per continuare" ... Lo riporta rainews.it
Card. Pizzaballa al Sir, “accordo Hamas-Israele dona fiducia necessaria per continuare verso la pace”. Caritas Jerusalem, “costruire anime umane”” - Questi gesti, soprattutto la liberazione degli ostaggi e dei prigionieri, il parziale, almeno ... Come scrive agensir.it