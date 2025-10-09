Pizzaballa sulla tregua | Nuova fase ma non è la fine del conflitto

Il patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa ha commentato la notizia della tregua raggiunta tra Israele e Hamas: "E' una notizia bellissima che ci riempie di gioia e apre una nuova fase. La liberazione degli ostaggi, di tanti prigionieri e il ritiro parziale dell'esercito israeliano da Gaza porta uno spirito nuovo qui in Terra Santa. Gli ostacoli saranno tanti ma dobbiamo iniziare a scrivere una pagina nuova. Questa non è la fine del conflitto ma mi auguro che potremo parlare non di guerra ma di ricostruzione", ha detto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

