Pizza World Cup 2025 il campione del mondo è il francese Fabien Figus
POMEZIA – La pizza parla francese. Alla 23esima edizione del Pizza World Cup, la prestigiosa competizione internazionale organizzata dall’UPTER – Unione Pizzaioli Tradizionali e Ristoratori, il trionfo è andato a Fabien Figus, che si è aggiudicato il titolo di Super Campione del Mondo 2025. L’evento, ospitato per tre intense giornate al Centro Congressi Selene di Pomezia, è stato coordinato dal presidente dell’associazione, il Maestro pizzaiolo Mario Amedeo Folliero, insieme alla Pizza Style School diretta dal maestro pizzaiuolo cav. Alfredo Folliero. Una kermesse che ha riunito pizzaioli professionisti, ristoratori e appassionati del settore gastronomico provenienti da tutto il globo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: pizza - world
Francesco Martucci primo nella "50 Top Pizza World 2025"
Made in Italy, 50 Top Pizza world 2025: vincono Mangieri (New York) e Martucci (Caserta)
Le migliori pizzerie del mondo? Quali sono in Lombardia secondo 50 Top Pizza World 2025
Vittoria schiacciante al Pizza World Cup – 23ª edizione! Lo Spaghetto D’Oro di Ries Yann conquista il primo posto con un distacco netto dagli avversari, salendo sul podio con una prestazione impeccabile! Un successo che celebra passione, tecnica e cre - facebook.com Vai su Facebook
Top #Pizza World 2025, la classifica delle migliori pizzerie del mondo - X Vai su X
Pizza World Cup, Fabien Figus incoronato campione del mondo - Con la sua vittoria alla 23esima edizione del Pizza World Cup, la kermesse ... Lo riporta iltempo.it
Pizza World Cup 2025, il campione del mondo è il francese Fabien Figus - Alla 23esima edizione del Pizza World Cup, la prestigiosa competizione internazionale organizzata dall’UPTER – Unione Pizzaioli Tradizionali e Ristoratori, il trionfo è andato ... meridiananotizie.it scrive