Pizza World Cup 2025 il campione del mondo è il francese Fabien Figus

POMEZIA – La pizza parla francese. Alla 23esima edizione del Pizza World Cup, la prestigiosa competizione internazionale organizzata dall'UPTER – Unione Pizzaioli Tradizionali e Ristoratori, il trionfo è andato a Fabien Figus, che si è aggiudicato il titolo di Super Campione del Mondo 2025. L'evento, ospitato per tre intense giornate al Centro Congressi Selene di Pomezia, è stato coordinato dal presidente dell'associazione, il Maestro pizzaiolo Mario Amedeo Folliero, insieme alla Pizza Style School diretta dal maestro pizzaiuolo cav. Alfredo Folliero. Una kermesse che ha riunito pizzaioli professionisti, ristoratori e appassionati del settore gastronomico provenienti da tutto il globo.

