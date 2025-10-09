Più personale in carcere arrivano 10 nuovi agenti Risposta alle difficoltà

La Spezia, 9 ottobre 2025 – L’ultimo episodio è di tre giorni fa quando un agente è stato aggredito da un detenuto. Nell’occasione i sindacati della polizia penitenziaria hanno sollecitato (per l’ennesima volta) l’aumento del personale all’interno del carcere. Una prima risposta arriverà a breve, quando con la conclusione del 185° Corso Allievi della Polizia penitenziaria, 2060 nuovi agenti entreranno in servizio negli istituti penitenziari italiani. In particolare, alla Casa Circondariale di Villa Andreino entreranno in servizio 10 agenti (tutti uomini), oltre a un commissario appena completato il periodo di tirocinio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

