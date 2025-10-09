Più energia per aziende e industrie Confindustria Ancona | Enel sta investendo quasi 10 milioni in Vallesina

Anconatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un investimento da 7,5 milioni per potenziare la capacità della rete elettrica e soddisfare la domanda delle attività produttive. È l’annuncio dato dal Gruppo Enel al Comitato Vallesina di Confindustria Ancona che nei giorni scorsi, ha incontrato i rappresentanti dell’azienda elettrica per il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: energia - aziende

Tesla punta a fornire energia elettrica a case e aziende nel Regno Unito

Aziende in corsa verso la CO2 zero con acquisti, energia e digitale

Energia rinnovabile in azienda a chilometro zero con l’offerta SOLE di Repower - Potenziare l’efficienza energetica è una priorità per molte aziende, sempre più inclini a investire nell’installazione di impianti fotovoltaici per diventare progressivamente autonome dal punto di ... Scrive pmi.it

Industria carbon-free, Enel e Gruppo Magaldi accendono un nuovo sistema di accumulo energia - L'integrazione tecnologica applicata alle attività industriali apre la strada alla sostenibilità e all'efficienza. Riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Pi249 Energia Aziende Industrie