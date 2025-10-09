Più energia per aziende e industrie Confindustria Ancona | Enel sta investendo quasi 10 milioni in Vallesina
Un investimento da 7,5 milioni per potenziare la capacità della rete elettrica e soddisfare la domanda delle attività produttive. È l’annuncio dato dal Gruppo Enel al Comitato Vallesina di Confindustria Ancona che nei giorni scorsi, ha incontrato i rappresentanti dell’azienda elettrica per il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
