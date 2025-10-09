Più differenziata nelle scuole | l’appello di Comune e Grande Srl

Anteprima24.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto  Grande Srl, insieme al Comune di Avellino, rinnova il proprio invito a?rafforzare le pratiche di raccolta differenziata all’interno dei plessi scolastici del territorio.?Un’azione che intende incentivare e dare continuità alle progettualità messe in atto nel corso?dello scorso anno scolastico volte a sensibilizzare gli studenti sui temi della raccolta?differenziata e sui principi dell’economia circolare.? «Ora è il momento di raccogliere i frutti delle esperienze educative portate avanti?nora,? sottolinea Giuliana Perrotta, Commissario Straordinario del Comune di Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

