Più delle parole | uno sguardo inedito dentro una comunità residenziale
Un corridoio, una sigaretta condivisa, una poesia letta con voce tremante. Scene di vita quotidiana che scorrono lente ma cariche di significato. È questo lo spirito di “Più delle parole”, il documentario che apre le porte - reali e simboliche - di una comunità residenziale e riabilitativa per. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: parole - sguardo
Roma Femminile, sguardo fisso sul Sassuolo: convocate e parole di Rossettini
È con queste parole che la scrittrice Natalia Ginzburg ricorda il marito Leone, intellettuale antifascista morto in carcere nel 1944 in seguito alle torture subite dalle SS. Autrice tra le più amate del Novecento, capace di uno sguardo sia intimo che rivolto alla soci - facebook.com Vai su Facebook
Papa Francesco: il video inedito rivolto ai giovani, 'imparate ad ascoltare'; ecco le sue parole - Papa Francesco, in un video inedito registrato l'8 gennaio, esorta i giovani ad ascoltare attentamente gli altri prima di parlare e a valorizzare le proprie radici. Secondo ilmeteo.it