Più carabinieri ma manca la caserma
Più carabinieri per Bagnacavallo, dove però non c’è la caserma. Gianfranco Rambelli, consigliere di Fratelli d’Italia, spiega che i militari dell’Arma assegnati come competenza al territorio bagnacavallese sarebbero raddoppiati passando "da 34 a 78. Solo nei giorni scorsi sono stato informato che già da qualche mese il loro numero è aumentato. È un primo passo avanti importante, però rimane l’amarezza che siano stanziati a Cotignola e ancora non muove foglia sull’inizio dei lavori per la nostra caserma. Molti cittadini non capiscono perché questo silenzio e questo ritardo". Qualche mese fa Rambelli, assieme al cittadino Joseph Agboton, ha lanciato anche una petizione per il ritorno della caserma a Bagnacavallo e tuttora sta raccogliendo firme con un banchetto in piazza il sabato mattina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
