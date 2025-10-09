Pistola in mare all' altezza di piazza della Concordia | accertamenti in corso
E' stata ritrovata una pistola in mare, stamattina, a Salerno, di fronte Piazza della Concordia. A lanciare l'allarme, un sub. Sul posto, la Polizia: si tratterebbe di una Beretta, corrosa dalla sabbia, priva di caricatore. Accertamenti in corso, per risalire alla provenienza dell'arma. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
