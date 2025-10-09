Pistola in mare all' altezza di piazza della Concordia | accertamenti in corso

Salernotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stata ritrovata una pistola in mare, stamattina, a Salerno, di fronte Piazza della Concordia. A lanciare l'allarme, un sub. Sul posto, la Polizia: si tratterebbe di una Beretta, corrosa dalla sabbia, priva di caricatore. Accertamenti in corso, per risalire alla provenienza dell'arma. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pistola - mare

Sparano dall’auto con pistola ad aria compressa: colpita una bimba che stava andando al mare con la famiglia

Vietri sul Mare, minacciano coppia di minorenni con una pistola: due arresti

Vietri sul Mare, minacciano coppia di minorenni con una pistola: 2 arresti, il ringraziamento del sindaco ai carabinieri

Milano, trovato con una pistola e 19 dosi di droga in piazza San Babila: in un magazzino a Taino nascondeva un arsenale - La porta celata da una finta parete, ricavata da un pannello di legno e un grande specchio a mimetizzarla. Secondo milano.corriere.it

Colpi di pistola in piazza per festeggiare la notte di Natale. Due 19enni denunciati a Napoli - È successo stanotte nella centralissima piazza Garibaldi a Napoli. Segnala quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Pistola Mare Altezza Piazza