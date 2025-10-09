Pistoia il vivaismo accetta la sfida Nuove spinte alla ricerca
Pistoia, 9 ottobre 2025 – Spinta agli investimenti per superare una fase resa complessa dalla crescita dei costi e dal contesto geopolitico. Innovare è la parola d’ordine per gettare lo sguardo oltre la crisi: proprio a Pistoia è stato messo a punto il pacciamante organico con collante, e un sistema che consente di monitorare dallo smartphone le necessità di acqua delle piante. “Il polo vivaistico pistoiese si conferma leader anche nel secondo trimestre del 2025, con oltre il 30% delle esportazioni italiane di piante ornamentali destinate ai mercati esteri – spiega Coldiretti Pistoia, commentando gli ultimi dati Istat–. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: pistoia - vivaismo
Su Il Tirreno Pistoia di oggi si può leggere un ampio servizio sull'assemblea dei soci dell'Associazione Vivaisti Italiani del 13 dicembre scorso. Particolare risalto e ulteriori precisazioni sulla notizia data in assemblea dal presidente del Distretto Rurale Vivaistic - facebook.com Vai su Facebook
Pistoia, il vivaismo accetta la sfida. “Nuove spinte alla ricerca” - Fase complessa, ma i produttori continuano ad investire in sostenibilità. Da msn.com