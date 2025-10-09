pistoia il vivaismo accetta la sfida nuove spinte alla ricerca

Pistoia, 9 ottobre 2025 – Spinta agli investimenti per superare una fase resa complessa dalla crescita dei costi e dal contesto geopolitico. Innovare è la parola d’ordine per gettare lo sguardo oltre la crisi: proprio a Pistoia è stato messo a punto il pacciamante organico con collante, e un sistema che consente di monitorare dallo smartphone le necessità di acqua delle piante. “Il polo vivaistico pistoiese si conferma leader anche nel secondo trimestre del 2025, con oltre il 30% delle esportazioni italiane di piante ornamentali destinate ai mercati esteri – spiega Coldiretti Pistoia, commentando gli ultimi dati Istat–. 🔗 Leggi su Lanazione.it

