Pistocchi non ha dubbi | Cedere questo giocatore è stato un errore madornale da parte dell’Inter

Internews24.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Pistocchi ha parlato di un grande rimpianto dell’Inter: un calciatore esploso da quando ha lasciato Milano. Scopriamo di chi si tratta. L’Inter, che da sempre ha puntato su giovani di talento, potrebbe aver commesso un errore strategico nel cedere Lucien Agoumé. Si tratta di uno dei tanti francesi passati dall’Inter, noto per le sue doti tecniche e di visione di gioco, è stato ceduto dai nerazzurri, ma per molti osservatori, la decisione potrebbe rivelarsi più dannosa che vantaggiosa. Il futuro di Agoumé e la sua crescita. A esprimere il proprio disappunto riguardo alla cessione di Agoumé è stato Maurizio Pistocchi, noto giornalista sportivo, che ha sottolineato come l’errore risieda proprio nella decisione di lasciar partire un talento dal grande potenziale. 🔗 Leggi su Internews24.com

