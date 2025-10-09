Pista ciclabile in viale Aldo Moro | Entro la fine di ottobre la rimozione dei cordoli
BRINDISI – Entro fine mese saranno rimossi i cordoli della pista ciclabile in viale Aldo Moro. L'impegno è stato preso nel corso della commissione consiliare Ambiente, presieduta da Roberto Quarta, che si è svolta stamattina presso la sala Mario Marino Guadalupi di Palazzo di città, in presenza. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: pista - ciclabile
Una cittadina: "Pista ciclabile di via Benedetto Croce invasa dalle auto, che si deve fare?"
Castelfranco, Provincia e Comune inaugurano la nuova pista ciclabile sulla sp 102
Erbacce nella pista ciclabile lungo viale Bolognesi
Donenica 12 ottobre 2025 20 KM IN PIANO LUNGO LA PISTA CICLABILE DELLA MARTESANA Uno dei percorsi ciclabili più belli della provincia di Milano scorre a lato di quella che per secoli è stata una grande via di comunicazione e commercio, oltre che d - facebook.com Vai su Facebook
Modena, il 19enne confessa la violenza sessuale nella pista ciclabile: «Ho fatto una cosa terribile» - X Vai su X
Rimozione della pista ciclabile su viale Aldo Moro, il Comune stanzia 176mila euro ma è polemica: «Così pagano i cittadini» - Serviranno per la rimozione dei cordoli, la fresatura della carreggiata ed il rifacimento completo dell’asfalto su viale Aldo Moro e viale Palmiro Togliatti, a Brindisi, i 176mila ... Scrive quotidianodipuglia.it
Rimozione pista ciclabile di viale Aldo Moro. Di fronte all’inerzia del Comune, Confesercenti pronta ad interessare il proprio ufficio legale. - Non vogliamo più promesse lanciate nel vuoto in merito alla dismissione della pista ciclabile di viale ... Riporta brindisisera.it