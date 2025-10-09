Piscina esterna il dilemma | servono altri 700mila euro

Come finanziare la realizzazione della vasca esterna della piscina comunale? È questa la domanda che si sta ponendo, in questi giorni, l’amministrazione comunale: il vertice di Viale De Gasperi sta per completare la parte ‘burocratica’ della faccenda e avviare la gara per l’affidamento dei lavori. Non senza aver ricevuto, prima, il nulla osta del Coni, che però dovrebbe arrivare entro pochi giorni. Se il comitato olimpico non dovesse porre motivi ostativi alla realizzazione dell’opera, il comune avrebbe carta bianca per avviare il cantiere. Il nodo da sciogliere, a questo punto, è di ordine prettamente economico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

