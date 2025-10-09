Pisa | volo Ryanair rischia di finire il carburante panico a bordo Atterraggio di emergenza a Manchester
Momenti di paura e panico per i passeggeri di un aereo Ryanair decollato da Pisa. Il volo, diretto a Glasgow Prestwick, è stato costretto a un atterraggio d'emergenza a Manchester dopo essere arrivato a soli sei minuti dal rimanere senza carburante L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
