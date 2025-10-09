Pisa via a Internet Festival | dai cani robot alle interviste agli androidi Il compleanno dei 15 anni
Pisa, 9 ottobre 2025 – Cani robot che si comportano come animali da compagnia, borse hi-tech per proteggersi dalle molestie, videogiochi con supereroi in sedia a rotelle per sensibilizzare sul tema della disabilità e, ancora, intelligenze artificiali generative, interviste di androidi che interagiscono con il pubblico e concerti con i suoni dell'Universo. Dal 9 al 12 ottobre Pisa offrirà al mondo un assaggio di futuro con la 15esima edizione di Internet Festival, la manifestazione, che esplora il legame tra la nostra società e l'innovazione digitale, animerà la città toscana con oltre 100 ospiti e decine di appuntamenti ad ingresso libero, tra conferenze, installazioni e proiezioni in 13 diverse sedi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
