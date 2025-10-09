Pisa in marcia per la salute mentale
Una marcia pacifica per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della tutela della salute mentale.E' in programma domani, 10 ottobre, a Pisa in occasione della Giornata mondiale della salute mentale istituita nel 1992 dalla Federazione mondiale per la Salute mentale.La marcia è. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: pisa - marcia
Pisa-Fiorentina: i viola devono cambiare marcia, i nerazzurri vogliono sognare. Probabili formazioni e tv
Pisa in marcia verso la Germania: due test d’élite per i neroazzurri
In marcia per la Pace dall'oratorio di San Giovanni al santuario della Madonna dell'Acqua, chiesa giubilare della Diocesi di Pisa. In cammino per ricordare le vittime della tragedia umanitaria che ha colpito la Striscia di Gaza e ricordare il diffondersi di fronti di g - facebook.com Vai su Facebook
Pisa-Fiorentina: i viola devono cambiare marcia, i nerazzurri vogliono sognare. Probabili formazioni e tv - X Vai su X
La marcia contro lo stigma. Salute mentale: la giornata - Domani alle 10 da piazza Garibaldi al Duomo il corteo organizzato dall’Alba. Come scrive msn.com
In Marcia sulle Mura e a teatro per la Giornata Mondiale della Salute Mentale - Grazie al Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale, che ha aderito alle iniziative promosse a livel ... Si legge su luccaindiretta.it