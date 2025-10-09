Pisa Half Marathon 2025 edizione da record nel cuore di San Rossore
PISA – Sarà un’edizione speciale e da record quella della Pisa Half Marathon, in programma domenica 12 ottobre, affiancata come sempre dalla Pisa Ten, quest’anno dedicata alla memoria della dottoressa Barbara Capovani. Oltre 3.000 iscritti – più di 2.000 nella mezza maratona e 1.000 nella 10 km – confermano la corsa pisana tra gli appuntamenti più amati del panorama podistico nazionale. Per la prima volta la gara si svolgerà interamente all’interno del Parco di San Rossore, in un tracciato inedito di 21 chilometri completamente pianeggianti. Una scelta dettata dalla coincidenza con le elezioni regionali toscane, che ha spinto gli organizzatori a spostare temporaneamente la corsa dal centro cittadino. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: pisa - half
Pisa Half Marathon — Orari di partenza (12 ottobre 2025) Via delle Cascine all'incrocio con Via Montelungo 21K: partenza ore 09:00 10K: partenza ore 09:10 Arriva 60–75' prima per: deposito borse, bagno, riscaldamento.
