Pirateria digitale nell' informazione interrogazioni a Bruxelles di Antoci

L’eurodeputato Giuseppe Antoci (M5S) ha presentato due interrogazioni parlamentari alla Commissione europea, cofirmate dal collega Gaetano Pedullà, per chiedere una risposta comune alla crisi del pluralismo dell’informazione in Italia e alla crescente pirateria digitale che colpisce il settore. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

