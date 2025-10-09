Piovani | Siamo a un buon punto ma bisogna andare oltre Devo fare il pompiere vi spiego

Inter News 24 Le parole di Gianpiero Piovani, allenatore dell’Inter Women, dopo il buon inizio di stagione della formazione nerazzurra. I dettagli. Gianpiero Piovani  ha parlato a  Inter TV  dopo la brillante vittoria dell’ Inter Women  contro il  Vllaznia,  travolto con un netto 7-0. VITTORIA IN EUROPA –  Partirei dall’atteggiamento delle ragazze che è stato sicuramente importante, subito aggressive e con una pressione alta. È vero che nei primi dieci minuti, prima del vantaggio, siamo state un po’ macchinose e lente, ma si vedeva che l’approccio era quello giusto. Per il resto, come avete visto, abbiamo fatto buone cose e i gol sono arrivati su situazioni che proviamo spesso in allenamento. 🔗 Leggi su Internews24.com

