Inter News 24 Le parole di Gianpiero Piovani, allenatore dell’Inter Women, dopo il buon inizio di stagione della formazione nerazzurra. I dettagli. Gianpiero Piovani ha parlato a Inter TV dopo la brillante vittoria dell’ Inter Women contro il Vllaznia, travolto con un netto 7-0. VITTORIA IN EUROPA – Partirei dall’atteggiamento delle ragazze che è stato sicuramente importante, subito aggressive e con una pressione alta. È vero che nei primi dieci minuti, prima del vantaggio, siamo state un po’ macchinose e lente, ma si vedeva che l’approccio era quello giusto. Per il resto, come avete visto, abbiamo fatto buone cose e i gol sono arrivati su situazioni che proviamo spesso in allenamento. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Piovani: «Siamo a un buon punto, ma bisogna andare oltre. Devo fare il pompiere, vi spiego»